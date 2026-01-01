Unsere Fonds bieten für verschiedenste Bedürfnisse eine passende Anlagemöglichkeit.
Unsere aktiv gemanagten ETFs verbinden die Vorteile eines börsengehandelten Produkts mit aktivem Fondsmanagement. Ziel ist es, aussichtsreiche Aktien auf Basis fundierter Analysen auszuwählen. So erhalten Sie Zugang zu einem gezielten Investment mit aktiver Steuerung und täglicher Handelbarkeit.
ab 10.000 €
50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, gebündelt in einer App auf Ihrem Smartphone. Das ist unsere digitale Vermögensverwaltung.
ab 500.000 €
Unsere individuelle Vermögensverwaltung bietet maßgeschneiderte Anlagekonzepte für Privatpersonen und institutionelle Kunden.
"Wir betrachten das große Ganze ebenso wie das kleine Detail. Alle Mosaiksteine zusammen geben uns die Sicherheit für unsere Entscheidungen."
Dr. Jan Ehrhardt, Vorstand der DJE Kapital AG
Wir betrachten das große Ganze ebenso wie das kleine Detail mit innovativem, unabhängigem Research. Dabei verlassen wir uns nicht nur auf Zahlen und Bilanzen, sondern ziehen zahlreiche weitere Indikatoren in Betracht. Und wir besuchen wichtige Unternehmen persönlich, um uns vor Ort zu machen, bevor wir investieren. Herzstück unserer Investmentphilosophie ist die FMM-Methode, die bereits seit über 50 Jahren das Fundament unserer Anlageentscheidungen bildet.
Öl ist ein weltweit gehandelter Rohstoff, jedoch kein homogener. Aufgrund von Unterschieden in Qualität, Förderregion und Logistik kommt es zu regional unterschiedlichen Preisen.
Branchenkommentar
Steigende Mieten, erste Preiserholung – und trotzdem hinken Immobilienaktien hinterher. Was der Markt übersieht und wo Chancen entstehen könnten.
Marktausblick April 2026
Nach der Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien USA/Israel und Iran hat sich das Chance-Risiko-Profil kurzfristig verbessert. Mit Blick auf die kommenden Monate dürfte die geopolitische Unsicherheit jedoch bestehen bleiben.
Monatsrückblick März 2026
Der März war geprägt durch enorme geopolitische Spannungen aufgrund des Konflikts zwischen USA/Israel und Iran.
In den Medien
Unsichere Märkte, steigende Zinsen und geopolitische Risiken: Warum Dr. Jens Ehrhardt aktuell zur Vorsicht statt „Buy the Dip“ rät und welche Faktoren Anleger jetzt im Blick behalten sollten.
In den Medien
Live vom Börsenparkett: Dr. Ulrich Kaffarnik analysiert bei „Update Wirtschaft“ die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Märkte.
Branchenkommentar
2025 war für die europäische Automobilindustrie ein “annus horribilis”, ein schreckliches Jahr. Die US-Zollpolitik, die Transformation zur Elektromobilität und der starke Wettbewerb durch chinesische Produkte, sowohl in China als auch im Rest der Welt, brauten sich zu einem perfekten Sturm zusammen. Entsprechend schwach entwickelte sich der Sektor. Ist nun der Boden erreicht und eine Erholung absehbar?
Webkonferenz
Irankonflikt, KI-Boom und Rohstoffe: In unserer aktuellen Webkonferenz ordnen Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner die wichtigsten Markttreiber 2026 ein und zeigen, wie der DJE – Zins & Dividende positioniert ist.
Video
Nahostkonflikt, steigende Ölpreise und neue Inflationsrisiken: Stefan Breintner und Markus Koch ordnen die aktuellen Entwicklungen ein und zeigen, welche Folgen sich für Märkte und Portfolios ergeben könnten.
Fonds
Der DJE Gold & Stabilitätsfonds verbindet Aktien, Anleihen und Gold zu einem ausgewogenen Portfolio mit dem Ziel, mittelfristig absolute Rendite zu erzielen, langfristig Kaufkraft zu schützen und Schwankungen durch eine bewusst austarierte Allokation abzufedern.
Marktausblick März 2026
Mit Blick auf den April hat sich das Chance-Risiko-Profil am Markt eingetrübt. Vor diesem Hintergrund erscheint eine defensivere Ausrichtung derzeit angebracht. Die Gemengelage aus Irankrieg, Ölkrise, Zinssorgen und KI-Halbleiter-Investitionen bestimmt das Marktgeschehen.
Wir sind stolz, dass wir auf eine lange Liste verschiedenster Auszeichnungen blicken können. Ob Vermögensverwaltung oder Publikumsfonds: Unsere Arbeit wird in regelmäßigen Abständen von Fachmedien und unabhängigen Ratinghäusern prämiert. Hier finden Sie eine aktuelle Auswahl der Ehrungen.