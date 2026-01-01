Wir betrachten das große Ganze ebenso wie das kleine Detail mit innovativem, unabhängigem Research. Dabei verlassen wir uns nicht nur auf Zahlen und Bilanzen, sondern ziehen zahlreiche weitere Indikatoren in Betracht. Und wir besuchen wichtige Unternehmen persönlich, um uns vor Ort zu machen, bevor wir investieren. Herzstück unserer Investmentphilosophie ist die FMM-Methode, die bereits seit über 50 Jahren das Fundament unserer Anlageentscheidungen bildet.