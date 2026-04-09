Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.