Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Aktienportfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
Auf lange Sicht hohes Kurssteigerungspotenzial bei Aktien aus dem Gold- und Rohstoffsektor.
Steigende physische Goldnachfrage aufgrund schwindenden Vertrauens in etablierte Währungen sowie wachsender Schmuckkonsum in Schwellenländern sollten zu steigenden Goldpreisen und damit zu höheren Kursen von Goldminenaktien führen.
Währungsgewinne bei globalen Anlagen sind möglich.
Risiken
Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt stark schwanken.
Aktien des Rohstoff- und Edelmetallsektors haben generell eine höhere Schwankungsintensität als der Gesamtmarkt.
Wechselkursrisiken durch einen hohen Auslandsanteil im Portfolio.
Neben den Marktpreisrisiken (Aktien- und Währungsrisiken) gibt es Länder- und Bonitätsrisiken.
Der Fonds eignet sich für Anleger
zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage in einzelnen Titeln des Gold- und Rohstoffsektors
mit längerfristigem Anlagehorizont
die ihre Aktienanlage auf Goldproduzenten und Rohstoffwerte ausrichten wollen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
die keine erhöhten Wertschwankungen und temporäre Verluste akzeptieren
mit kurzfristigem Anlagehorizont
die einen sicheren Ertrag anstreben
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Unsere Fonds sind bequem über ein weit verzweigtes Netzwerk aus Banken, Sparkassen, Versicherungen und unabhängigen Finanzberatern erhältlich. Notieren Sie sich einfach den Fondsnamen sowie die WKN oder ISIN - und lassen Sie sich von Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem Ansprechpartner individuell beraten.