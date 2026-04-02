Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Aktienportfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
Ausgezeichnete demographische Entwicklungen ermöglichen langfristige Wachstumschancen in der Anlageregion Asien.
Die Voraussetzungen für die Expansion in vielen asiatischen Binnenwirtschaften, wie z.B. China, sind weiterhin gegeben.
Traditionell höhere Dividendenzahlungen ermöglichen die Nutzung des Zinseszinseffektes der reinvestierten Dividenden.
Risiken
Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt stark schwanken.
Währungsrisiken durch einen hohen Auslandsanteil im Portfolio.
Neben Marktpreisrisiken (Aktien-, Zins- und Währungsrisiken) gibt es Länder- und Bonitätsrisiken.
Der Fonds eignet sich für Anleger
zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage
mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
die ihre Aktienanlage auf Dividendenwerte ausrichten wollen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
mit kurzfristigem Anlagehorizont
die einen sicheren Ertrag anstreben
die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Unsere Fonds sind bequem über ein weit verzweigtes Netzwerk aus Banken, Sparkassen, Versicherungen und unabhängigen Finanzberatern erhältlich. Notieren Sie sich einfach den Fondsnamen sowie die WKN oder ISIN - und lassen Sie sich von Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem Ansprechpartner individuell beraten.